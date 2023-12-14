الدومينيكان تفوز بالمركز الأوّل في بطولة "ستريت فايتر 6" والسعودية تحرز المركز الثالث بعد فوزها على بريطانيا

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "منافسات اليوم الثاني كانت على أعلى مستوى، حيث قدّم اللاعبون أداءً قوياً أظهروا من خلاله مهاراتهم الاحترافية وتصميمهم الكبير على الفوز. نبارك لجمهورية الدومينيكان على فوزها باللقب الأوّل في منافسات "ستريت فايتر 6"، ونتمنّى حظًا أوفر للاعبين الآخرين. نحن على ثقة تامة أن البطولات الأخرى ستكون بنفس الحماس، ونتطلّع قدمًا لتتويج المزيد من الفائزين في هذا المحفل العالمي الذي تستضيفه عاصمة الرياضات الإلكترونية الرياض.".