الأخضر السعودي يواصل صدارته بالفوز على الكويت في بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة

وعاد في المجموعة الأولى العراق لدائرة المنافسة بكل قوة عقب تجاوزه خسارة البحرين في الجولة الأولى، وتفوُّقه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد. البداية كانت للمنتخب الإماراتي الذي نجح في خطف الشوط الأول المثير بنتيجة (26 – 24)، قبل أن يعود المنتخب العراقي للظفر بثلاثة أشواط متتالية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: (25 – 17) / (25 – 14) / (25 – 17).