"عبدالله بن فهد" يكرم أبطال موسم الاتحاد السعودي للفروسية 2023-2024

وفي حديث لرئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد، هنّأ فيه الفائزين وقال: "أبارك لفرساننا الأبطال المستوى المشرف والمميز لهم طوال الموسم، والذي أثمر بتتويجهم أبطالًا للموسم 2023-2024، وما نراه اليوم من تطور ملحوظ في مستويات فرساننا الأبطال في جميع الفئات وتعدد الأسماء في كل موسم؛ هو نتاج الدعم اللامحدود الذي نحظى به في رياضة الفروسية من القيادة الرشيدة، حفظهم الله، الذي ينعكس على نتائج منتخبات الفروسية في المشاركات الدولية والعالمية وتمثيل المملكة بأفضل صورة.