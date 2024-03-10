"عبدالله بن فهد" يكرم أبطال موسم الاتحاد السعودي للفروسية 2023-2024

كرّم الأميرُ عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أبطالَ موسم 2023-2024م في الحفل الذي أقيم مساء أمس السبت في مقرّ قفز السعودية بالجنادرية الرياض.
وحصل الفارس مشاري الحربي على بطل موسم قفز الحواجز، فيما حصل الفارس عبدالرحمن قحل على بطل فئة الشباب، والفارس عبدالعزيز قحل على بطل فئة الناشئين، وحصل الجواد "Cascadello Bov RM" لمالكه إبراهيم الرشيد على أفضل جواد لموسم قفز الحواجز، وفي سباقات القدرة والتحمل حصل الفارس ريان المبطي على جائزة بطل الموسم، فيما حصل الفارس عبدالله الزايدي على لقب بطل الشباب، وحصد الجواد "RIVERGUM HIGH SPEE" لمالكه ريان المبطي على أفضل جواد بالموسم، وفي لعبة التقاط الأوتاد حصل الفارس مهذل القحطاني على لقب بطل الموسم، فيما حصل الفارس هشام التميمي على لقب بطل موسم الرماية من على ظهر الخيل.
ويأتي تكريم أبطال موسم الاتحاد السعودي للفروسية لكافة الألعاب تأكيدًا على دعم الفرسان وتحفيزهم للاستمرار، وتقديم الأفضل خلال الموسم الذي انطلق في سبتمبر الماضي 2023 وامتدّ لستة أشهر شهد خلاله العديد من المنافسات المثيرة.
وفي حديث لرئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد، هنّأ فيه الفائزين وقال: "أبارك لفرساننا الأبطال المستوى المشرف والمميز لهم طوال الموسم، والذي أثمر بتتويجهم أبطالًا للموسم 2023-2024، وما نراه اليوم من تطور ملحوظ في مستويات فرساننا الأبطال في جميع الفئات وتعدد الأسماء في كل موسم؛ هو نتاج الدعم اللامحدود الذي نحظى به في رياضة الفروسية من القيادة الرشيدة، حفظهم الله، الذي ينعكس على نتائج منتخبات الفروسية في المشاركات الدولية والعالمية وتمثيل المملكة بأفضل صورة.