هل تكون بطولة المليون مشجع؟ نسخة قطر الأعلى جماهيرياً في تاريخ كأس آسيا

وتراجعت النسخة 14 للبطولة والتي أقيمت في ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام عام 2007 وشهدت حضور 724.222 مشجعًا إلى المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع النسخة 16 التي أقيمت في أستراليا عام 2015 وشهدت حضور 705.705 مشجعين، في حين كان المركز الخامس من حيث الأعداد الجماهيرية في النسخة السابقة (17) التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة عام 2019، وسجلت حضور 644.307 مشجعين.