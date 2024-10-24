نجم النصر "كريستيانو رونالدو" يتصدر قائمة أعلى 5 لاعبين أجرًا بالدوري السعودي

فيما جاء بالمركز الثالث الفرنسي كريم بنزيما الذي يحصل على 104 ملايين يورو. وجاء بالمركز الرابع السنغالي ساديو ماني، نجم النصر الذي حصل على 52 مليون يورو، كما وقع الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي في المركز الخامس، إذ يحصل على 25 مليون يورو.