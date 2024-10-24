نجم النصر "كريستيانو رونالدو" يتصدر قائمة أعلى 5 لاعبين أجرًا بالدوري السعودي

كشفت قناة "Canal Goat" عن أعلى 5 لاعبين أجراً في الدوري السعودي للمحترفين.
وذكرت Canal Goat أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر أعلى 5 لاعبين أجرًا بالدوري السعودي، حيث يحصل على 258 مليون يورو.
واحتل المركز الثاني البرازيلي نيمار، لاعب الهلال الذي يحصل على أجر بلغ نحو 110 ملايين يورو.
فيما جاء بالمركز الثالث الفرنسي كريم بنزيما الذي يحصل على 104 ملايين يورو. وجاء بالمركز الرابع السنغالي ساديو ماني، نجم النصر الذي حصل على 52 مليون يورو، كما وقع الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي في المركز الخامس، إذ يحصل على 25 مليون يورو.