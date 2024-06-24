بهدف تنظيم عمل المدربين في جميع الأندية.. اتحاد الكرة يصدر ‎الاشتراطات الفنية للأجهزة الفنية

أصدرت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاشتراطات الفنية للأجهزة الفنية العاملة في الأندية للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025، والتي جاءت تحديثاً للاشتراطات المعمول بها في المواسم السابقة بهدف تنظيم عمل المدربين في جميع الأندية.
وأوضحت الإدارة الفنية في تعميمها للأندية أن المعايير المحدثة للرخص التدريبية تشمل المدربين بكافة صفاتهم الفنية بمختلف المسابقات الكروية والأندية الحكومية والتجارية والأكاديميات الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة من الإدارة الفنية بهدف رفع المستوى الفني التدريبي في الأندية ومواكبة التطورات الفنية بما يخدم الإستراتيجية الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم.