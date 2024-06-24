بهدف تنظيم عمل المدربين في جميع الأندية.. اتحاد الكرة يصدر ‎الاشتراطات الفنية للأجهزة الفنية

أصدرت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاشتراطات الفنية للأجهزة الفنية العاملة في الأندية للموسم الرياضي المقبل 2024 ـ 2025، والتي جاءت تحديثاً للاشتراطات المعمول بها في المواسم السابقة بهدف تنظيم عمل المدربين في جميع الأندية.