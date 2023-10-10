الملاكم "فرانسيس انجانو" يصل العاصمة الرياض

وكان "انجانو" قد صرّح في وقت سابق بأنه سعيد بالاستمرار في تحقيق أحلامه التي بدأها منذ الصغر من خلال الفوز باللقب، لافتًا إلى أن هذا النزال ليس مجرّد معركة، بل حدث تاريخي يصنع في الرياض، ولاسيما أنه افتتاح الحدث العالمي الكبير "موسم الرياض"، ويمكن حجز التذاكر عبر الرابط .