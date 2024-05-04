بحضور 30 ألف مشجع في نهائي كأس أديب.. "إسماعيل مطر" نجم الكرة الإماراتية ونادي الوحدة يعلن اعتزاله

على الجانب الآخر أبدى "هرنان كريسبو" مدرب العين حزنَه لخسارة اللقب، منوهًا إلى أن تلك الخسارة لن تؤثّر على معنويات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في مباراة الأمس، ولكن سوء الحظ وعدم التوفيق وقفا أمامهم في الكثير من الفرص المحققة.