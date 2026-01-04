في ليلة القبض على القمة.. الهلال يخطف الصدارة بثنائية ضمك

أرتقى فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى صدارة جدول الترتيب الدوري السعودي عقب فوزه خارج ارضه على مضيفه ضمك بثنائية نظيفة مساءاليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الهلال بافتتاح باب التسجيل عبر مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز الذي تلقى كرة عرضية من زميله سيرجي سافيتش ليتابعها بكل مهارة داخل الشباك عند الدقيقة 35.
ومع مطلع الشوط الثاني عزز ماركوس ليوناردو تقدم فريقه الهلال بإحرازه ثاني الأهداف في الدقيقة 53 بعدما قاد الأوروجوياني داروين نونيز هجمة مرتدة قبل أن يرسل عرضية فشل الحارس في التعامل معها بالشكل الصحيح لتعود إلى النجم البرازيلي الذي لم يتوان في إيداعها الشباك عند الدقيقة 53.
بهذه الفوز خطف الهلال الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق نقطة عن النصر الذي تراجع للمركز الثاني بينما توقف رصيد ضمك عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.