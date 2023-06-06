"فيفا" يمتدح انضمام كريم بنزيما للاتحاد
امتدح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صفقة انضمام نجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف نادي اتحاد جدة بعقد يمتد حتى صيف 2026.
ونشر حساب "كأس العالم" باللغة العربية الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريدة تغنى فيها: قائلاً "عميد للمزيد من الألقاب يريد.. فاحذروا نمرًا زاده عتيد".
وكان بنزيما قد ودع اليوم الثلاثاء ناديه ريال مدريد بعد 14 عامًا قضاها لاعبًا في صفوف الفريق الملكي حقق خلالها 25 لقبًا ليكون بذلك أكثر لاعب حقق ألقابًا مع النادي عبر التاريخ إلى جانب اللاعب البرازيلي مارسيلو.
ويحتل المهاجم الفرنسي المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للريال بـ354 هدفًا بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتوج بنزيما بالكرة الذهبية عام 2022 بعد أن قاد فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.
وبات بنزيما (35 عامًا) ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها الأندية السعودية منذ مطلع العام الجاري، بعد ضم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.