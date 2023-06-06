"فيفا" يمتدح انضمام كريم بنزيما للاتحاد

وكان بنزيما قد ودع اليوم الثلاثاء ناديه ريال مدريد بعد 14 عامًا قضاها لاعبًا في صفوف الفريق الملكي حقق خلالها 25 لقبًا ليكون بذلك أكثر لاعب حقق ألقابًا مع النادي عبر التاريخ إلى جانب اللاعب البرازيلي مارسيلو.