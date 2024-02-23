غلطة سراي التركي يستهدف التعاقد مع أوتافيو لاعب "النصر"

بدأ مسؤولو نادي غلطة سراي التركي محادثاتهم مع إدارة النصر للتعاقد مع البرتغالي أوتافيو لاعب خط وسط الفريق بالموسم المقبل.
وأفادت صحيفة "haber7" بأن إدارة النادي التركي تواصلت مع وكيل اللاعب؛ لبحث إمكانية التعاقد معه بالفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أوتافيو يدرس عرض غلطة سراي ولم يقرر بعدُ.
وذكرت ذات الصحيفة أن هناك عدداً من أندية إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا مهتمة بلاعب النصر الذي لا يزال في مرحلة التفكير.
وأكدت أن أوتافيو ناقش هذا الأمر مع زميله ومواطنه كريستيانو رونالدو، مشددةً على أنه لم يحدث أي تطور ملموس فيما يتعلق بالانتقال حتى الآن ولم تبدأ مرحلة التفاوض.
وينتهي عقد أوتافيو صاحب الـ29 عاماً، مع النصر في عام 2026، وكان قد انضم إليه في بداية الموسم الجاري قادماً من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.