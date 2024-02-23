غلطة سراي التركي يستهدف التعاقد مع أوتافيو لاعب "النصر"

وأكدت أن أوتافيو ناقش هذا الأمر مع زميله ومواطنه كريستيانو رونالدو، مشددةً على أنه لم يحدث أي تطور ملموس فيما يتعلق بالانتقال حتى الآن ولم تبدأ مرحلة التفاوض.