عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة

عقدت اليوم اللجنة المنظمة لبطولة "سماش السعودية 2024" مؤتمرًا صحفيًّا؛ للحدث عن المرحلة الثانية "الأدوار النهائية"، التي سيشارك بها 64 لاعبًا ولاعبة من نجوم كرة الطاولة على مستوى العالم، من ضمنهم الثلاثي السعودي (علي الخضراوي، عبدالعزيز بوشليبي وخالد الشريف)، وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.