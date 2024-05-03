عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة

عقدت اليوم اللجنة المنظمة لبطولة "سماش السعودية 2024" مؤتمرًا صحفيًّا؛ للحدث عن المرحلة الثانية "الأدوار النهائية"، التي سيشارك بها 64 لاعبًا ولاعبة من نجوم كرة الطاولة على مستوى العالم، من ضمنهم الثلاثي السعودي (علي الخضراوي، عبدالعزيز بوشليبي وخالد الشريف)، وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وأكد اللاعبون خلال المؤتمر الصحفي أهمية البطولة ومكانتها في عالم كرة الطاولة، إضافة إلى استعداداتهم وتحضيراتهم للمشاركة، إضافة إلى الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما الرياضيون والقطاع الرياضي من قِبل القيادة الرشيدة، بتوجيه وإشراف مستمر من قِبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.