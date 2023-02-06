كأس العالم للأندية.. باستثناء "كاريلو".. الهلال يكمل جاهزيته لموقعة فلامنجو البرازيلي

أكمل فريق الهلال الأول لكرة القدم جاهزيته لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي،غداً الثلاثاء، على ملعب طنجة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022.
وشملت الحصة التدريبية الجوانب الفنية والتكتيكية، بدأها مدرب الأزرق الأرجنتيني "دياز" بتمارين لياقية وبعدها شرح عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، واختتمت بتدريبات فنية متنوعة.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين باستثناء البيروفي أندريه كاريلو الذي خضع إلى جلسة علاجية في العيادة بمقر إقامة بعثة الفريق بعد تعرضه لإصابة أمام الوداد المغربي في الدور الثاني من البطولة.