كأس العالم للأندية.. باستثناء "كاريلو".. الهلال يكمل جاهزيته لموقعة فلامنجو البرازيلي

وشملت الحصة التدريبية الجوانب الفنية والتكتيكية، بدأها مدرب الأزرق الأرجنتيني "دياز" بتمارين لياقية وبعدها شرح عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، واختتمت بتدريبات فنية متنوعة.