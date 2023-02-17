أخضر الشاطئية يغادر إلى دبي لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للآسيوية

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني السعودي بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين المستدعين للمعسكر والبالغ عددهم 16 لاعباً وهم: وليد صفحي، ومحمد العجمي، وسعود العبدالعزيز، ومشعل الشمري، ومبارك الدوسري، ومحمد خاتم، ورمزي دكمان، وبلال بوده، وماجد شمهاني، وخالد وهيب، ونايف ياكل، ووليد اليوبي، ومحمد صنعاني، وراكان البركاتي، وأحمد الهمامي، ويحيى طميحي.