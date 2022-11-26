كأس العالم قطر 2022.. فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 بفوزها على الدنمارك

بات المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم أول المتأهلين إلى الدور ثُمن النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022؛ وذلك عقب فوزه على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف اليوم السبت على ملعب 974 المونديالي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.