كأس العالم قطر 2022.. فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 بفوزها على الدنمارك

بات المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم أول المتأهلين إلى الدور ثُمن النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022؛ وذلك عقب فوزه على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف اليوم السبت على ملعب 974 المونديالي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
بادرت فرنسا بافتتاح التسجيل عن طريق نجم باريس سان جيرمان كليان مبابي في الدقيقة الـ61. ولم تدم فرحة أبطال العالم سوى 7 دقائق حتى تمكَّن منتخب الدنمارك من تعديل النتيجة بواسطة مدافع برشلونة أندرياس كريستينسن.
وعاد النجم الشاب مبابي لوضع فرنسا في المقدمة بتسجيله هدف الانتصار الثمين في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة مانحًا منتخب بلاده الانتصار الثاني بمونديال قطر 2022.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط بصدارة المجموعة، بينما تجمَّد رصيد الدنمارك عند نقطة واحدة في المركز الرابع.