الفيصل يوجه بنقل القوة الزرقاء لمؤازرة الهلال في نهائي كأس العالم

أعلنت إدارة نادي الهلال عن توجيه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بنقل القوة الزرقاء إلى الرباط لحضور مباراة الهلال مع ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022م.
و قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، نظير توجيهه بنقل رابطة الهلال "القوة الزرقاء" إلى الرباط لمؤازرة الفريق في نهائي كأس العالم للأندية.
و يخوض الهلال مساء اليوم السبت نهائي النسخة 19 من بطولة كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل دوري أوروبا على ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط.