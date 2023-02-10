الفيصل يوجه بنقل القوة الزرقاء لمؤازرة الهلال في نهائي كأس العالم

و قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، نظير توجيهه بنقل رابطة الهلال "القوة الزرقاء" إلى الرباط لمؤازرة الفريق في نهائي كأس العالم للأندية.