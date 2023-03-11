انطلاق منافسات جولة "ديزرت إكس بري" ضمن سلسلة سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية

ونجح فريق "فيلوسي ريسينغ" في كسب صدارة السباق النهائي لجولة اليوم، وذلك عن طريق سائقيه السويدي كيفين هانسن، والأسترالية مولي تايلور، بزمن بلغ 11 دقيقة و56 ثانية، فيما جاء فريق أكسيونا - سانز إكس بري، والذي يمثله كل من السويدي ماتياس إكستروم، والإسبانية لايا سانز في المركز الثاني، بفارق 16 ثانية و56 جزءًا من الثانية، أما الثنائي السويدي لفريق "روزبرغ إكس" ميكايلا أهلين هوتولينسكي، ويوهان كريستوفرسون، فقد جاءا في المركز الثالث، بفارق دقيقتين و8 ثوانٍ عن المتصدر.