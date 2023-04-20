حسام محنشي بطل سعودي سطّر إنجازاته ومسيرته الاحترافية في رياضة السباحة لذوي الإعاقة

جسّد الطالب حسام محنشي، إنجازاته ومسيرته الاحترافية في رياضة السباحة لذوي الإعاقة التي حققها على مدار 12 عامًا داخل المملكة وخارجها. وأسهم في تحقيق العديد من البطولات مع المنتخب السعودي لذوي الإعاقة منذ عام 2015، ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في مسيرته التي لا تزال مستمرة، سيرة مشرفة على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافةً إلى حصوله في الترم الماضي على شهادة البكالوريس في تخصص إمدادات الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية، من كلية إدارة الأعمال، بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، كما كان عضوًا فعّالاً في النادي الطلابي للقسم العلمي نفسه.