حسام محنشي بطل سعودي سطّر إنجازاته ومسيرته الاحترافية في رياضة السباحة لذوي الإعاقة

جسّد الطالب حسام محنشي، إنجازاته ومسيرته الاحترافية في رياضة السباحة لذوي الإعاقة التي حققها على مدار 12 عامًا داخل المملكة وخارجها. وأسهم في تحقيق العديد من البطولات مع المنتخب السعودي لذوي الإعاقة منذ عام 2015، ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في مسيرته التي لا تزال مستمرة، سيرة مشرفة على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافةً إلى حصوله في الترم الماضي على شهادة البكالوريس في تخصص إمدادات الأعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الثانية، من كلية إدارة الأعمال، بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، كما كان عضوًا فعّالاً في النادي الطلابي للقسم العلمي نفسه.
وشارك الطالب حسام في إحدى حلقات برنامج (خيرها بناسها) عبر القناة السعودية الأولى والذي تم استضافته ضمن قصص شخصيات سعودية في العمل الخيري والإنساني، وتناول قصص نجاح ملهمة. وسلّط الضوء على إنجازاته وبطولاته في رياضة السباحة لذوي الإعاقة، مستعرضًا هذه البطولات من بداية حصوله على جائزة بطل المملكة لاثنتي عشرة مرة على التوالي في رياضة السباحة.
وعلى المستوى الدولي، كانت الانطلاقة بحصده للمركز الثالث في البطولة الإقليمية لذوي الإعاقة في مصر بنسختها الأولى وفي رياضة السباحة في 2015، تلا ذلك حصده للمركز الثاني للبطولة ذاتها في عام 2016. بعد ذلك أثمرت جهوده بنيله للميدالية الذهبية في سباق 50 متر سباحة حرة في دورة الألعاب الآسيوية بدبي في 2017، ولا يزال البطل حسام عضوًا فعّالاً في المنتخب السعودي لذوي الإعاقة، ويطمح لحصد المزيد من الإنجازات التي يرجو لها في المقام الأول أن ترفع اسم بلده المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والعالمية. إضافة إلى مسيرته المتميزة.
وأعربت عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتورة حنين محمد شعيب، عن فخرها واعتزازها بثروة الجامعة التي تتمثل في طلبتها المتميزين على كل الأصعدة والمجالات، كما تهدي خالص شكرها للطالب المتميز حسام محنشي، على إصراره وعزيمته منقطعة النظير، كما تتمنى له مزيدًا من التقدم والإنجازات المشرفة على الصعيدين المحلي والعالمي، شاكرة رئيس قسم إمدادات الأعمال الدكتور بندر الطبيشي لحرصه الشديد على الطلبة والخريجين وإظهار منجزاتهم وتحفيزهم للعطاء المتميز علميًا وعمليًا، والشكر موصول للنادي الطلابي الذي يعزز هذه القيم ويشجع الطلبة ويحفزهم لبذل المزيد من أجل رفعة جامعتهم ووطنهم المعطاء.