بمشاركة 24 لاعباً.. أخضر اليد يدشن استعداداته للآسيوية

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 21 لمنتخبات الرجال، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة 14 – 25 يناير 2024م في مملكة البحرين، بإقامة معسكر داخلي في المنطقة الشرقية.
ويتخلل معسكر الأخضر الذي يقام خلال الأسبوع الدولي للفترة من 1 -6 نوفمبر 2023م، مواجهتين وديتين أمام منتخب الجزائر، ستقام الأولى غداً الخميس، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف في لقاء سيكون مفتوحاً للجماهير السعودية، والثانية ،السبت المقبل، على صالة نادي القادسية بالخبر.
وضمت القائمة المختارة لدخول المعسكر 24 لاعباً تحت قيادة المدرب الآسيلندي "إرلينغور ريتشاردسون" وهم: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، حسن آل تريك، حسن الجنبي، عبدالله آل حماد، علي التاروتي، حيدر آل حسن، حسين التاروتي، عطيه الحربي، عبدالرحمن المولد، مهاب خلاف، حسين الدواغ، غريب العتيبي، محمد العباس، أيمن آل غزوي، أحمد العبدالعلي، عبدالله آل عباس، حيدر الخضراوي، أحمد السبع، عبدالله آل سلام، حسام نبيل، عباس الصفار، هادي قريش، أحمد العبدالله.