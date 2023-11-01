بمشاركة 24 لاعباً.. أخضر اليد يدشن استعداداته للآسيوية

وضمت القائمة المختارة لدخول المعسكر 24 لاعباً تحت قيادة المدرب الآسيلندي "إرلينغور ريتشاردسون" وهم: عمرو عبدالسلام، علي الصفار، حسن آل تريك، حسن الجنبي، عبدالله آل حماد، علي التاروتي، حيدر آل حسن، حسين التاروتي، عطيه الحربي، عبدالرحمن المولد، مهاب خلاف، حسين الدواغ، غريب العتيبي، محمد العباس، أيمن آل غزوي، أحمد العبدالعلي، عبدالله آل عباس، حيدر الخضراوي، أحمد السبع، عبدالله آل سلام، حسام نبيل، عباس الصفار، هادي قريش، أحمد العبدالله.