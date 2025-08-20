الأولمبية والبارالمبية السعودية تطلق مبادرة "تحدي فريق السعودية الوطني"

تطلق اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مبادرة "تحدي فريق السعودية الوطني" ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، كأول تحدٍ رياضي من نوعه على مستوى المملكة، يهدف إلى تحفيز المجتمع على ممارسة النشاط البدني وحرق 100 مليون سعرة حرارية خلال شهر واحد.
ويتميز هذا التحدي بشموليته، إذ يفتح المجال أمام جميع فئات المجتمع، من مختلف الأعمار والقدرات، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة، للمشاركة عبر أنشطتهم الرياضية المفضلة. وانطلاقًا من دور اللجنة الأولمبية والبارالمبية في احتضان مختلف الرياضات، يتيح التحدي المجال للجميع، من الجري والمشي والسباحة وركوب الدراجات وغيرها، إلى الرياضات البارالمبية، ليكون إنجازًا وطنيًا جماعيًا يتشارك فيه الجميع.
ويأتي التحدي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي وصحي، من خلال جعل النشاط البدني جزءًا من الروتين اليومي لكل فرد.