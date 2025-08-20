الأولمبية والبارالمبية السعودية تطلق مبادرة "تحدي فريق السعودية الوطني"

ويتميز هذا التحدي بشموليته، إذ يفتح المجال أمام جميع فئات المجتمع، من مختلف الأعمار والقدرات، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة، للمشاركة عبر أنشطتهم الرياضية المفضلة. وانطلاقًا من دور اللجنة الأولمبية والبارالمبية في احتضان مختلف الرياضات، يتيح التحدي المجال للجميع، من الجري والمشي والسباحة وركوب الدراجات وغيرها، إلى الرياضات البارالمبية، ليكون إنجازًا وطنيًا جماعيًا يتشارك فيه الجميع.