مونديال 2022: نتائج وترتيب المجموعة الثانية

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وفي حال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وعدد الأهداف، وعدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة، وفارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة، وعدد الأهداف بين المنتخبات المتعادلة، وترتيب اللعب النظيف (بطاقة صفراء: نقطة، بطاقة صفراء ثانية- حمراء غير مباشرة: 3 نقاط، بطاقة حمراء غير مباشرة: 4 نقاط، صفراء ثم حمراء مباشرة: 5 نقاط).