كأس العالم قطر 2022.. ﻿سويسرا تستهل مشوارها بفوز ثمين على الكاميرون

حقق منتخب سويسرا فوزاً ثميناً على نظيره الكاميروني بهدف دون رد، اليوم الخميس، على ملعب الجنوب، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.
يدين المنتخب السويسري بالفضل إلى لاعبه بريل إيمبولو صاحب الأصول الكاميرونية صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (48) من زمن المباراة.
بهذه النتيجة تصدرت سويسرا المجموعة السابعة بثلاث نقاط مؤقتاً بانتظار مباراة البرازيل وصربيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم، في حين بقي رصيد الكاميرون من دون أي نقطة.
وشهد اللقاء تكريم أسطورة كرة القدم الكاميرونية روجيه ميلا من قبل "فيفا" قبل انطلاق المباراة، باعتباره أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم.