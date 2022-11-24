كأس العالم قطر 2022.. ﻿سويسرا تستهل مشوارها بفوز ثمين على الكاميرون

حقق منتخب سويسرا فوزاً ثميناً على نظيره الكاميروني بهدف دون رد، اليوم الخميس، على ملعب الجنوب، لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.