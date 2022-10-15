فتاة سعودية تنال أول رخصة "خيالة" في سباقات الخيل

وحصلت "أمل" على الرخصة من نادي سباقات الخيل، بعد نجاحها في الاختبار المخصص من قِبَل اللجنة المخولة بمنح هذه الرخصة؛ لتكون بذلك مهيأة للمشاركة في السباقات الرسمية.