"يورو 2024": ركلات الجزاء تمنح فرنسا بطاقة العبور للمربع الذهبي على حساب البرتغال

بلغ منتخب فرنسا المربع الذهبي من بطولة يورو 2024؛ وذلك عقب فوزه على نظيره البرتغالي بركلات الجزاء الترجيحية (5-3) بعد انتهاء الوقتَيْن الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على أرضية ملعب فولكسبارك في هامبورغ، ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.
وفشل الفريقان على مدار شوطَي المباراة في تغيير عداد النتيجة على الرغم من بعض المحاولات التي سنحت لهما لزيارة الشباك؛ لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي؛ ليلجأ الفريقان إلى خوض شوطَين إضافيَّين، للمرة الثانية في الدور ربع النهائي من البطولة حتى الآن.
ولم يختلف الحال في الشوطَين الإضافيَّين؛ إذ لم يتمكن أي من المنتخبين من الوصول إلى شباك أي منهما؛ لتبقى النتيجة على حالها سلبية بدون أهداف؛ ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في نهاية المطاف للمنتخب الفرنسي.
وسيلتقي منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي نظيره الإسباني المتأهل على حساب ألمانيا صاحبة الضيافة بهدفين مقابل هدف.