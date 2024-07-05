"يورو 2024": ركلات الجزاء تمنح فرنسا بطاقة العبور للمربع الذهبي على حساب البرتغال

وفشل الفريقان على مدار شوطَي المباراة في تغيير عداد النتيجة على الرغم من بعض المحاولات التي سنحت لهما لزيارة الشباك؛ لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي؛ ليلجأ الفريقان إلى خوض شوطَين إضافيَّين، للمرة الثانية في الدور ربع النهائي من البطولة حتى الآن.