"الرياضة" تعلن جاهزية مدينة الأمير عبدالله الفيصل لـ"كأس العالم للأندية 2023"

وكان م. ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعداد المنشآت لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر، عن حجم التجهيزات التي أنجزت في مدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاقة كأس العالم للأندية.