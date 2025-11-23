مدرب الأهلي: نطمح للفوز على الشارقة ونتعامل مع الظروف

وأضاف مدرب الأهلي أنه لا يولي اهتمامًا للانتقادات ولا يتابعها، مؤكدًا أن مهمته الأساسية هي قيادة الفريق بما يتوفر من إمكانات، خاصة مع غياب بعض اللاعبين لانضمامهم للمنتخبات. وأشار إلى أنه سيعمل على استغلال العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة.