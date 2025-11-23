مدرب الأهلي: نطمح للفوز على الشارقة ونتعامل مع الظروف

أكد المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، ماتياس يايسله، أن تركيزه منصب على كسب مواجهة الشارقة غدًا الإثنين، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وأوضح يايسله خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد أن الأجواء داخل الفريق إيجابية ومليئة بالحماس لخوض البطولة على أرضهم، مشددًا على أهمية التعامل بذكاء مع مجريات اللقاء، خصوصًا في ظل الإجهاد البدني الذي يعانيه اللاعبون.
وأضاف مدرب الأهلي أنه لا يولي اهتمامًا للانتقادات ولا يتابعها، مؤكدًا أن مهمته الأساسية هي قيادة الفريق بما يتوفر من إمكانات، خاصة مع غياب بعض اللاعبين لانضمامهم للمنتخبات. وأشار إلى أنه سيعمل على استغلال العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة.