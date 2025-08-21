في نسخته الـ12.. السوبر السعودي يحقق نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا لافتًا في هونغ كونغ

حققت بطولة كأس السوبر السعودي (2025) المقامة حاليًا في هونغ كونغ نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا، وذلك بعد الزخم الواسع الذي واكب مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويستضيف ملعب هونغ كونغ الدولي بعد غدٍ السبت المباراة النهائية على كأس السوبر السعودي (2025) بين النصر والأهلي، وسط توقعات بحضور جماهيري كثيف وتغطية إعلامية عالمية، مشابهة لما شهده نصف النهائي.
ويأتي هذا النجاح على الرغم من أنها أول نسخة من البطولة تقام في شرق آسيا، وهو ما قد يدفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تكرار التجربة بعد الإقبال الجماهيري الكبير، إذ شهدت مباراتا نصف النهائي حضورًا جماهيريًا بلغ (50) ألف متفرج، بواقع (30) ألفًا في لقاء الاتحاد والنصر، و(20) ألفًا في مواجهة القادسية والأهلي.
عزز من نجاح البطولة حضور عدد من أبرز النجوم العالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، والجزائري رياض محرز، وغيرهم من لاعبي الفرق المشاركة، ما جذب عشرات الآلاف من الجماهير في مباريات نصف النهائي، ورسخ في الوقت ذاته شعبية الأندية السعودية في شرق آسيا.
كما أسهم الاتحاد السعودي لكرة القدم بجهود تنظيمية كبيرة، بالتنسيق مع الجهات الصينية التي سهّلت دخول وخروج الجماهير، فيما حظي نجوم الأندية المشاركة باستقبال جماهيري مميز في هونغ كونغ.
ولم يقتصر النجاح على الجانب الرياضي فقط، بل شهدت البطولة حضورًا قويًا للثقافة السعودية، حيث سُلّمت الكرة للحكام بالزي السعودي، وأقيمت خيمة تراثية داخل ملعب هونغ كونغ الدولي من قبل الراعي الرسمي "روح السعودية"، عرّفت الجماهير بالفنون والهوية السعودية، كما قُدمت "العرضة السعودية" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا. وامتد حضور الثقافة السعودية إلى مراكز رئيسية في هونغ كونغ عبر فعاليات متنوعة أبرزت الهوية السعودية.
من أبرز مؤشرات نجاح النسخة الحالية، ما كشف عنه الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القباع خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق البطولة، من أن السوبر السعودي 2025 حقق إيرادات غير مسبوقة، بجذبه (18) راعيًا، وهو ما يعكس القدرة التسويقية العالية للكرة السعودية.
وتُعد بطولة السوبر السعودي (2025) إعلانًا جديدًا عن أن المملكة أصبحت قادرة على أن تكون جسرًا للتواصل بين الشعوب من خلال البطولات والمسابقات الكروية، التي تحظى بمستويات تنافسية تضاهي الأندية العالمية.
ومن المكاسب التي تحققت من استضافة البطولة في هونغ كونغ، أن الجماهير خرجت بانطباع بأن السعودية لا تقدم كرة قدم فقط، بل تجربة متكاملة تمزج بين الرياضة والثقافة والتراث، فاتحة بذلك آفاقًا جديدة للربط بين الشعوب عبر اللعبة الشعبية الأولى في العالم.