في نسخته الـ12.. السوبر السعودي يحقق نجاحًا تنظيميًا وجماهيريًا لافتًا في هونغ كونغ

ويأتي هذا النجاح على الرغم من أنها أول نسخة من البطولة تقام في شرق آسيا، وهو ما قد يدفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تكرار التجربة بعد الإقبال الجماهيري الكبير، إذ شهدت مباراتا نصف النهائي حضورًا جماهيريًا بلغ (50) ألف متفرج، بواقع (30) ألفًا في لقاء الاتحاد والنصر، و(20) ألفًا في مواجهة القادسية والأهلي.