الحارس "العقيدي" بعد الفوز على نيوم: نواصل الصدارة وبدعم جماهيرنا سنكمل المشوار

عبّر حارس مرمى فريق النصر نواف العقيدي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نيوم، في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن الانتصار جاء ثمرة العمل والاجتهاد خلال الفترة الماضية.