الحارس "العقيدي" بعد الفوز على نيوم: نواصل الصدارة وبدعم جماهيرنا سنكمل المشوار

عبّر حارس مرمى فريق النصر نواف العقيدي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نيوم، في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن الانتصار جاء ثمرة العمل والاجتهاد خلال الفترة الماضية.
وقال العقيدي في تصريح لقنوات "ثمانية" عقب المباراة: "حققنا ثلاث نقاط مهمة ونواصل صدارة الترتيب قبل فترة التوقف، وهذا كله نتيجة عملنا واجتهادنا. الأسبوع كان مميزًا بالنسبة لنا، فزنا في آسيا وفزنا في الدوري."
وأضاف: "أنا واثق أننا سنواصل على نفس المستوى، ونعد جماهيرنا بأن نكمل المشوار بنفس الروح، ونحتاج حضورهم ودعمهم الدائم، فهم من يدفعوننا إلى الأمام، وأنا واحد منهم."