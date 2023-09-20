الليلة في افتتاح جولة اليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق".. صدارة الهلال في قبضة ضمك.. ونشوة الفتح تهدد الاتحاد

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة السابعة من دوري روشن، والمسماة بجولة " #نحلم_ونحقق، بخمس مواجهات مثيرة، بعد أن وجّه وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والجولة السادسة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #نحلم_ونحقق، إضافة إلى الاحتفال بهذه المناسبة في مختلف المنافسات الرياضية الأخرى، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 .