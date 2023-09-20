الليلة في افتتاح جولة اليوم الوطني 93 "نحلم ونحقق".. صدارة الهلال في قبضة ضمك.. ونشوة الفتح تهدد الاتحاد

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة السابعة من دوري روشن، والمسماة بجولة " #نحلم_ونحقق، بخمس مواجهات مثيرة، بعد أن وجّه وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والجولة السادسة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة #نحلم_ونحقق، إضافة إلى الاحتفال بهذه المناسبة في مختلف المنافسات الرياضية الأخرى، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 .
قمة منتظرة تجمع التعاون والرائد "ديربي القصيم" على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، عند السادسة مساءً.
التعاون "المنتشي" الذي بلغ المركز الرابع (13 نقطة) يأمل مواصلة تقديم المستوى الفني الجيد والمقرون بالنتيجة الإيجابية التي تبقيه في مربع الكبار.
في المقابل يسعى الرائد لتحسين مركزه وتجاوز الـ15 برصيد 4 نقاط فقط.
مواجهة عنوانها "عدم التعثر" تجمع الاتفاق (الخامس - 13 نقطة) بضيفه الطائي (التاسع - 7 نقاط)، وذلك عند السادسة مساءً، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
يحل الهلال صاحب المركز الأول برصيد 16 نقطة، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ضمك صاحب المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط فقط ، عند السادسة مساءً، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
الهلال يسعى إلى مصالحة جماهيره بعد العرض الباهت في دوري أبطال آسيا، والحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين.
في المقابل يأمل ضمك الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية لبدء رحلة الزحف نحو مناطق الأمان.
يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عند الساعة التاسعة مساءً، لقاء الشباب (الثالث عشر - 5 نقاط فقط) وضيفه الحزم، الذي يقبع في ذيل قائمة الترتيب بثلاث نقاط فقط.
"أبيض العاصمة" يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.
إثارة مرتقبة تجمع الاتحاد وصيف الدوري برصيد 15 نقطة، ونظيره الفتح (السابع - 11 نقطة)، عند التاسعة مساءً، على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة .
الاتحاد يأمل العودة لقمة الترتيب في حال تعثر الهلال أمام ضمك، والاحتفال على أرضه وبين جماهيره بالنقاط الثلاث.
في المقابل يكثف الفتح الجهود لتقديم عرض فني جيد مقرون بنتيجة إيجابية تقربه من مربع الكبار.