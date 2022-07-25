المنتخب السعودي لرفع الأثقال السعودية يحقق وصافة بطولة آسيا بطشقند

وهنأت عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيسة لجنة المرأة رئيسة البعثة فوزية أحمد حوباني القيادة الرشيدة والمسؤولين عن رياضة الوطن بتتويج أبطال رفع الأثقال ببطولة آسيا، وبالمركز الثاني والرابع، مؤكدةً أن ذلك التفوق جاء نظير الدعم السخي من قِبل حكومتنا الرشيدة، وصانعي القرار في الشأن الرياضي، وعلى رأسهم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والمتابعة والاهتمام من رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، ولاسيما مع استشعار المسؤولية من قِبل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تجاه الثقة والدعم اللذين حظوا بهما، وجديتهم وعزمهم على تحقيق الإنجاز.