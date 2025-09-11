21 لاعبًا ينضمون إلى الفرق في اليوم الأخير من فترة التعاقدات الصيفية

عززت ثمانية أندية صفوفها بعناصر جديدة استعدادًا للموسم 2025-2026، فيما اكتفى أكثر من نصف الأندية بالتعاقدات التي أبرمتها في الأيام السابقة. والأندية التي أعلنت تعاقداتها في اليوم الختامي، إلى جانب النجمة، هي: نيوم، التعاون، الفتح، الشباب، الحزم، الفيحاء، والاتحاد.