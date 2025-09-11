21 لاعبًا ينضمون إلى الفرق في اليوم الأخير من فترة التعاقدات الصيفية

شهدت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين انضمام 21 لاعبًا إلى فرقها المنافسة في الدوري يوم العاشر من سبتمبر، اليوم الأخير من فترة التعاقدات الصيفية، وفقًا لموقع الدوري.
صدر أول وآخر إعلان في اليوم الختامي من نادي النجمة؛ حيث تعاقد مع الجناح البرازيلي لازارو فينيسيوس، ثم استعارة خدمات لاعب الشباب هشام آل دبيس. وبين هذين الإعلانين، أعلن النجمة أيضًا التعاقد مع الحارس البرازيلي فيكتور براغا، الحارس السابق لفريق الطائي قبل موسمين في دوري روشن.
عززت ثمانية أندية صفوفها بعناصر جديدة استعدادًا للموسم 2025-2026، فيما اكتفى أكثر من نصف الأندية بالتعاقدات التي أبرمتها في الأيام السابقة. والأندية التي أعلنت تعاقداتها في اليوم الختامي، إلى جانب النجمة، هي: نيوم، التعاون، الفتح، الشباب، الحزم، الفيحاء، والاتحاد.
أعلن التعاون عن أكبر عدد من الصفقات في اليوم الختامي بستة لاعبين: المهاجم الإكوادوري كريستوفر زامبرانو، والظهيران بسام الحريجي ومشعل العلائلي، ولاعبا الوسط البرازيلي فيكتور هوغو والفرنسي رومان فايفر، ومتوسط الدفاع محمد الدوسري.
تلا التعاون في عدد الصفقات كل من النجمة والشباب ونيوم، حيث تعاقد كل نادٍ مع ثلاثة لاعبين. وأبرم الشباب صفقات مع لاعبي الوسط الفرنسي ياسين عدلي والإنجليزي جوش براونهيل، إلى جانب الظهير سعد بالعبيد قادمًا من الأهلي.
أعلن نادي نيوم عن إصابة حارسه البولندي مارسين بولكا في الرباط الصليبي خلال اليوم الختامي، وبناءً على ذلك أتم صفقتي تعاقد مع الحارسين البرتغالي لويس ماكسيميانو والسعودي رائد أزيبي. كما عزز صفوفه بالمهاجم الأوروغوياني لوسيانو رودريغيز القادم من باهيا البرازيلي.
شهد اليوم الأخير أيضًا انضمام لاعبين لكل من الفتح والفيحاء؛ حيث تعاقد الفتح مع الحارس الإسباني فيرناندو باتشيكو والمهاجم الكاميروني كارل توكو إكامبي، لاعب الاتفاق السابق. من جانبه، أعلن الفيحاء التعاقد مع متوسط الدفاع الفنزويلي ميكيل فيلانويفا، ولاعب الوسط ستيليانوس فيرونديس.
كما أعلن الاتحاد عن إتمام صفقاته الأجنبية بالتعاقد مع المدافع الصربي كارلو سيميتش، فيما اختتم الحزم صفحة التعاقدات الصيفية بالإعلان عن انضمام خالد السبيعي، لاعب الرائد السابق.