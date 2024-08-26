المنتخب السعودي للكاراتيه يفوز بـ 8 ميداليات في البطولة الآسيوية بالفلبين

حقّق المنتخب السعودي للكاراتيه 8 ميداليات "ذهبيتين ـ 4 فضيات ـ برونزيتين"، في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب تحت 21 عاماً التي أُقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة 23 - 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة مثّلوا 20 دولة آسيوية.
وانتزع لاعب المنتخب عبدالله القحطاني؛ ذهبية فردي القتال لوزن فوق 76 كجم، كما حصل زميله عبدالرحمن عرفات على ذهبية المسابقة لوزن تحت 52 كجم، ونال اللاعب يعقوب بوخوه الميدالية الفضية لفردي الكاتا، إضافة إلى تحقيق الأخضر فضية الكاتا "جماعي"، فيما نال اللاعب عمرو برقاوي فضية فردي القتال لوزن فوق 70 كجم.
وحصد اللاعب أنس الزهراني فضية المسابقة لوزن تحت 84 كجم، وحصل علي العرياني على برونزية فردي القتال لوزن تحت 55 كجم, كما حقق زميله إبراهيم الكثيري برونزية المسابقة لوزن فوق 63 كجم.