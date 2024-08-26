المنتخب السعودي للكاراتيه يفوز بـ 8 ميداليات في البطولة الآسيوية بالفلبين

حقّق المنتخب السعودي للكاراتيه 8 ميداليات "ذهبيتين ـ 4 فضيات ـ برونزيتين"، في البطولة الآسيوية للناشئين والشباب تحت 21 عاماً التي أُقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة 23 - 25 أغسطس الجاري، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة مثّلوا 20 دولة آسيوية.