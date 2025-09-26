الهلال يكشف عن آخر تطورات إصابة سالم الدوسري و عبدالاله المالكي

وعاني داروين نونيز من إصابة، أبعدته عن المشاركة في مباراة الهلال أمام الأخدود، بالإضافة إلى مباراة الزعيم أمام العدالة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الهلال نظيره ناساف كارشي الأوزبكي يوم الاثنين القادم على الملعب الوطني في مدينة قرشي الأوزبكية.