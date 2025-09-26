الهلال يكشف عن آخر تطورات إصابة سالم الدوسري و عبدالاله المالكي

كشف نادي الهلال اليوم الجمعة عن آخر التطورات الصحية للاعبي الفريق الكروي الأول قبيل مباراة القادمة أمام ناساف كارشي الأوزبكي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" بيانًا أكد فيه إصابة اللاعبين سالم الدوسري وعبدالاله المالكي .
وأوضح البيان أن قائد الفريق سالم الدوسري لم يشارك في تدريبات الفريق اليوم وذلك نظير شعوره في منطقة الحوض.
وأضاف أن اللاعب عبدالإله المالكي تواجد في عيادة النادي الطبية نظير شعوره بآلام في الركبة .
وتأكدت جاهزية الأوروغوياني داروين نونيز لاعب الهلال، لمباراة الفريق القادمة أمام نظيره ناساف الأوزبكي في اللقاء الذي يجمع الفريقين والتي تقام على ملعب الفريق الأوزبكي.
وشارك داروين نونيز في التدريبات الجماعية لنادي الهلال، لتتأكد جاهزيته للمباراة القادمة للفريق أمام نظيره ناساف الأوزبكي في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد التعافي بشكل كامل من إصابته في الركبة.
وعاني داروين نونيز من إصابة، أبعدته عن المشاركة في مباراة الهلال أمام الأخدود، بالإضافة إلى مباراة الزعيم أمام العدالة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويواجه الهلال نظيره ناساف كارشي الأوزبكي يوم الاثنين القادم على الملعب الوطني في مدينة قرشي الأوزبكية.