ماغديبورغ يهزم برشلونة.. ويتوج ببطولة العالم للمرة الثانية

توج رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى ورئيس الاتحاد السعودي فاضل آل نمر، فريق ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" الـ(15)، للمرة الثانية في تاريخه على التوالي، بعد فوزه مساء اليوم الأحد، على منافسه برشلونة الإسباني في الأشواط الإضافية، بنتيجة 39-41 في ختام منافسات البطولة، التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري للمرة الثالثة على التوالي، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، بمشاركة 12 نادياً.
وكان اللقاء انتهى في وقته الأصلي بالتعادل 35-35، وفي الأشواط الإضافية تمكن فريق ماغديبورغ من التقدم بالنتيجة وتحقيق الفوز والتتويج باللقب.
وعقب نهاية اللقاء، تسلم قائد فريق ماغديبورغ كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق برشلونة الميداليات الفضية، وحصل فريق كيلسي على الميداليات البرونزية والمركز الثالث، بعد فوزه على فريق الأهلي المصري بنتيجة 26-35، الذي حل في المركز الرابع.
وشهد اليوم الأخير إقامة عدد من المباريات لتحديد المراكز من الـ12-5، وحصل فريق الخليج السعودي على المركز السادس، بعد خسارته من الترجي التونسي، بنتيجة 30–31 في الثواني الأخيرة، ليحل الفريق التونسي في المركز الخامس.
وتمكن فريق بنفيكا البرتغالي من كسب منافسه فريق تاوباتي البرازيلي، بنتيجة 27-32 ليحل في المركز السابع، فيما حقق الفريق البرازيلي المركز الثامن.
وحل فريق مضر في المركز العاشر، بعد خسارته بنتيجة 19-34 من الكويت الكويتي، الذي حل تاسعاً، وتغلب فريق سيدني الأسترالي على فريق مينيستروس المكسيكي بنتيجة 29-33، ليحقق المركز الحادي عشر، فيما جاء مينيستروس في المركز الثاني عشر والأخير.
الدكتور مصطفى: المملكة قادرة على استضافة الأولمبياد العالمي
وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الدكتور حسن مصطفى، في تصريحه في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة النهائية، عن شكره للمملكة ممثلة في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة اليد وجميع اللجان المشاركة، على نجاح تنظيم البطولة العالمية، مؤكداً أن "أرقام الحضور الجماهيري في هذه البطولة كانت الأكبر بين جميع البطولات الأخرى"، وأضاف: "البطولة تتطور من عام لآخر، والتنظيم في المملكة يتطور بشكل أكبر، وهو مؤشر يثبت قدرة المملكة على استضافة أولمبياد عالمي في المستقبل".
وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر شكره إلى القيادة الرشيدة، على الدعم السخي وغير المحدود الذي يقدم للرياضة والرياضيين في المملكة، لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومتابعة وزير الرياضة، مقدماً شكره لجميع العاملين في البطولة، على مساهمتهم الفعالة في إنجاحها.