ماغديبورغ يهزم برشلونة.. ويتوج ببطولة العالم للمرة الثانية

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الدكتور حسن مصطفى، في تصريحه في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة النهائية، عن شكره للمملكة ممثلة في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة اليد وجميع اللجان المشاركة، على نجاح تنظيم البطولة العالمية، مؤكداً أن "أرقام الحضور الجماهيري في هذه البطولة كانت الأكبر بين جميع البطولات الأخرى"، وأضاف: "البطولة تتطور من عام لآخر، والتنظيم في المملكة يتطور بشكل أكبر، وهو مؤشر يثبت قدرة المملكة على استضافة أولمبياد عالمي في المستقبل".