أستراليا تعرقل اليابان وتفرض عليها التعادل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف مواجهة منتخب اليابان مع ضيفته أستراليا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.