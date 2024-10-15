أستراليا تعرقل اليابان وتفرض عليها التعادل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف مواجهة منتخب اليابان مع ضيفته أستراليا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.
وتقدم منتخب أستراليا عبر هدف لاعب اليابان شوغو تانيغوتشي (58) بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن تدرك اليابان التعادل بنيران صديقة من خلال لاعب أستراليا كاميرون بورغيس (76) بالخطأ في مرمى فريقه.
ويلتقي في باقي مباريات المجموعة التي تقام يوم الثلاثاء أيضاً، السعودية مع البحرين في جدة، والصين مع إندونيسيا في كينغداو.
وحافظت اليابان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط لأستراليا، و4 نقاط من ثلاث مباريات لكل من المنتخب السعودي والبحريني، و3 نقاط لإندونيسيا، في حين لا زال رصيد الصين خالياً من النقاط.