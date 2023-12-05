فتح آفاق جديدة.. الاتحاد السعودي يدشن المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدشين المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير الرياضة النسائية وفتح آفاق جديدة للشابات في ممارسة كرة القدم، وزيادة الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية، حيث تم تأسيس 4 منتخبات حتى اليوم وهي المنتخب الأول والناشئات والصالات وأخيرًا منتخب الشابات.
ويهدف إنشاء منتخب تحت 20 عامًا لرسم مسار احترافي للاعبات، من مرحلة التأسيس في المنتخبات الأقل عمرًا وصولاً للمنتخب الوطني الأول للسيدات، كما يمنح فرصة المشاركة في البطولات الدولية للمنتخبات السنية.
وتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا مع المدربة الأسكتلندية باولين هاميل لقيادة أخضر الشابات، وتمتلك هاميل سجلاً تدريبيًا متميزًا امتد لـ30 عامًا مع مختلف المنتخبات والأندية التي دربتها، وتعد المحطات الأبرز لها هي قيادة المنتخبات السنية لأسكتلندا تحت 15 و16 و17 و19 عامًا.
وينطلق أول معسكرات أخضر الشابات اليوم، في مدينة الرياض ويمتد حتى 11 ديسمبر، بمشاركة 27 لاعبة وهُن: " لولوة موسى، زهرة باحميد، فجر السقاف، وتين الزهراني، لولوة صالح، مايا عبد الرحمن، لما محمد، ميان العقيل، لولو عبد الله، بسمة نواف، ليان أمير، لولو العبيد، جوري الجهني، دانة أحمد، تالين محمد، ليان صالح، مرام اليحيا، سهير باطوق، فاطمة منصور، فجر سعد، سلاف عسيري، شيخة عسيري، ملوك الهوساوي، إيان البرقاوي، سما الصبياني، نادين كعكي، جود منصور".
من جانب آخر أكدت مديرة إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد أن تدشين المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا يمثل خطوة مهمةً لكرة القدم النسائية في المملكة، مشددة على أهمية توفير الفرص للشابات لممارسة رياضة كرة القدم متأملة أن يخرج هذا المعسكر بعدد كبير من النتائج الإيجابية، حيث ستكتسب اللاعبات خبرات قيمة في تحسين مستواهن الفني والبدني.