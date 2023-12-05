فتح آفاق جديدة.. الاتحاد السعودي يدشن المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا

وينطلق أول معسكرات أخضر الشابات اليوم، في مدينة الرياض ويمتد حتى 11 ديسمبر، بمشاركة 27 لاعبة وهُن: " لولوة موسى، زهرة باحميد، فجر السقاف، وتين الزهراني، لولوة صالح، مايا عبد الرحمن، لما محمد، ميان العقيل، لولو عبد الله، بسمة نواف، ليان أمير، لولو العبيد، جوري الجهني، دانة أحمد، تالين محمد، ليان صالح، مرام اليحيا، سهير باطوق، فاطمة منصور، فجر سعد، سلاف عسيري، شيخة عسيري، ملوك الهوساوي، إيان البرقاوي، سما الصبياني، نادين كعكي، جود منصور".