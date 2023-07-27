الهلال يقترب من الاتفاق مع الإيطالي "فيراتي" لاعب باريس سان جيرمان

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن آخر تطوُّرات مفاوضات الهلال مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
ووفقًا للصحفى بحسابه الشخصى عبر "تويتر": فإن الهلال توصّل إلى اتفاق مع فيراتي بشأن صفقة مدتها 3 سنوات، مشيرًا إلى أن اللاعب جاهز لاتخاذ خطوة الانتقال للنادي السعودي.
وأوضح الصحفي أن الأمر الآن يعود إلى إدارة النادي الفرنسي ورئيسه ناصر الخليفي؛ حيث إنه لا توجد نية لإدارة باريس سان جيرمان لقبول عرض بقيمة 30 مليون يورو، ولكن سيتم تقديم عرض أفضل في أقرب وقت.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال قدم عرضًا شفهيًّا للاعب الإيطالي الذي ينتهي عقده في عام 2026، بلغت قيمته نحو 55 مليون يورو.
وانضمّ ماركو فيراتي صاحب الـ30 عامًا، لنادي باريس سان جيرمان في 2012، قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي، الذي لعب له في الفترة من 2008 إلى 2012.