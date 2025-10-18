بالفيديو.. "بونو" يكشف سر تألق الهلال: تغييرات إنزاغي التكتيكية رفعت الأداء

في تصريح بعد الفوز الكبير، أكد حارس مرمى نادي الهلال المغربي ياسين بونو أن النادي بات بمثابة عائلته، متعهّدًا بتقديم أفضل ما لديه من أجل جماهير "الزعيم" وإدارته.
جاء حديث "بونو" لقناة ثمانية الرياضية، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، تعليقًا على تجديد عقده مع الهلال حتى صيف عام 2028، حيث قال: "الهلال محلّ أهلي، وسأبذل كل جهدي لأقدّم لهم أحسن نسخة مني، وأكون عند تطلعات الجماهير والنادي".
وأشاد "بونو" بأداء الفريق في مواجهة الاتفاق، مؤكدًا أن اللاعبين قدّموا مباراة كبيرة في الدفاع والهجوم، وأن الجميع يسعى للوصول إلى أفضل المستويات خلال الموسم الحالي.
وعن فكر المدرب الإيطالي فيليبو إنزاغي، أوضح بونو أن الجهاز الفني أحدث تغييرات تكتيكية واضحة، خصوصًا في أسلوب الضغط والدفاع، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الجماعي للفريق.
وكان الهلال قد حقق فوزًا عريضًا على الاتفاق بنتيجة (5 – 0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 7 نقاط.