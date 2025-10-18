بالفيديو.. "بونو" يكشف سر تألق الهلال: تغييرات إنزاغي التكتيكية رفعت الأداء

جاء حديث "بونو" لقناة ثمانية الرياضية، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، تعليقًا على تجديد عقده مع الهلال حتى صيف عام 2028، حيث قال: "الهلال محلّ أهلي، وسأبذل كل جهدي لأقدّم لهم أحسن نسخة مني، وأكون عند تطلعات الجماهير والنادي".