في "رحلة الطريق إلى كأس العالم 2026".. طرح تذاكر مواجهة الأخضر مع اليابان

طرح الاتحادُ السعودي لكرة القدم تذاكرَ مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره اليابان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويواجه الأخضرُ، الخميس المقبل، نظيرَه منتخب اليابان، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
وستكون تذاكرُ المباراة متوفّرةً على منصة "وي بوك" الإلكترونية المتخصصة ببيع تذاكر الفعاليات؛ حيث تبدأ قائمة الأسعار من 10 ريالات.
ويلعب الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات: اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.