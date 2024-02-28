الأمريكي "أنثوني كيم" يعود للمنافسات الاحترافية بعد 12 عامًا من خلال ليف جولف جدة

ويُعتبر "كيم" من الأسماء اللامعة في رياضة الجولف، حيث نجح في الفوز بلقب 3 بطولات ضمن جولة بي جي أيه، وحقق أفضل نتيجة شخصية له في عام 2008 عندما حلّ في المركز الرابع في الترتيب العام لكأس فيديكس، وفي المركز السادس من حيث الحصول على أكبر مبلغ جوائز خلال العام، كما نجح في الفوز بلقب بطولة واتشوفيا وبطولة أيه تي آند تي ناشيونال، وخلال مشاركته في 15 بطولة كبرى، كانت أفضل نتائجه في عام 2010 عندما احتل المركز الثالث في بطولة الماسترز، خلف البطل فيل ميكيلسون ولي ويستوود، نجمي دوري ليف جولف.