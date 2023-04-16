مانشستر يونايتد ينفرد بالمركز الثالث.. وأرسنال يواصل السقوط

حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً خارج ميدانه بتغلبه على أرض منافسه نوتنغهام فورست بهدفين دون مقابل مساء اليوم، على ملعب " سيتي جراوند" ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.