مانشستر يونايتد ينفرد بالمركز الثالث.. وأرسنال يواصل السقوط

حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً خارج ميدانه بتغلبه على أرض منافسه نوتنغهام فورست بهدفين دون مقابل مساء اليوم، على ملعب " سيتي جراوند" ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل البرازيلي أنتوني الهدف الأول بعد مرور 32 دقيقة وعزز زميله المدافع البرتغالي دييغو دالو تقدم الشياطين الحمر بالهدف الثاني في الدقيقة 76.
وانفرد يونايتد بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة من 30 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد الذي خاض العدد ذاته وتراجع إلى المركز الرابع أما نوتنغهام فقد تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.
في الجانب الآخر أهدر أرسنال المتصدر فرصة الابتعاد في الصدارة بسقوطه مجدداً بفخ التعادل مع وست هام يونايتد (2-2) ليتعرض لضربة جديدة في سعيه نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وتقدم أرسنال مبكراً بهدفي غابرييل جيسوس (7) ومارتن أوديغارد (10) ثم قلص الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 33.
وبعد أن أضاع بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 52 أدرك وست هام التعادل بواسطة جارود بوين في الدقيقة 54.
بهذه النتيجة حافظ آرسنال على الصدارة بـ74 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف كما رفع وست هام رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ15.