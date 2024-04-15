"تركي آل الشيخ" يعلن أسماء الأبطال المشاركين في نزال الملاكمة العالمي

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أسماء الملاكمين الذين سيخوضون نزال " 4 Crown Showdown " في مواجهة مشوقة على بطولة العالم بلا منازع لفئة الوزن الخفيف الثقيل (175 رطلاً) بين أرتور بيتربيف ودمتري بيفول.
كما أعلن عن أسماء المشاركين في المواجهات الحاسمة ضمن نزال "5 vs 5 a Riyadh Season Original" القادم، أحد فعاليات موسم الرياض لهذا العام، الذي يجمع أكبر وأقدم منافسي الملاكمة كوينزبيري وماتش رووم، والمقرر إقامته في المملكة أرينا بالرياض في 1 يونيو المقبل.
وفي هذا السياق قال المستشار تركي آل الشيخ: " إن نزال "4Crown Showdown" و نزالات "5 vs 5 a Riyadh Season Original" تمثل أحد أبرز الفعاليات التي سيشهدها موسم الرياض لهذا العام، حيث يشارك فيها العديد من الأبطال المرشحون من جهة شركائنا في شركة كوينزبيري وشركة ماتش رووم"، مؤكداً أن موسم الرياض يهدف لاستضافة أفضل النزالات والمزيد من الفعاليات الكبرى وإقامة الشراكات التي تقدم للجماهير فعاليات ترفيهية غير مسبوقة.
ويأتي بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل الحالي ديمتري بيفول البالغ من العمر 33 عاماً، حاملاً رقماً قياسياً قدره 22 فوزاً دون خسارة، بما في ذلك 11 فوزاً بالضربة القاضية، وقد دافع بنجاح عن لقبه في 10 مباريات على مدار السنوات الست الماضية، أما أرتور بيتربيف، صاحب الـ 39 عاماً، فيعد بطل العالم في WBC وIBFوWBO، وقد نال جميع انتصاراته العشرين بالضربة القاضية.
وفي نزالات "5 vs 5 a Riyadh Season Original"، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي عقد في Outernet بلندن، وقع اختيار شركة كوينزبيري، على الملاكم دانييل دوبوا من الوزن الثقيل (20-2, 19 KOs)، والذي يمتلك قوى مميزة على مستوى ملاكمي المملكة المتحدة، حيث واجه مؤخراً البطل جاريل ميلر في ديسمبر الماضي في الرياض، ويتأهل الآن لمواجهة المنافس الأول في الاتحاد الدولي للملاكمة فيليب هرجوفيتش (17-0, 14 KOs) من جهة ماتش رووم، في نزال سيحدد الملاكم الأول في الصف للحصول على لقب بطل العالم في الملاكمة لفئة الوزن الثقيل في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتواجه أصحاب الأوزان الثقيلة من الجيل الصاعد أيضاً لتحديد من سيمثل مستقبل هذه الرياضة البارزة.
وتم اختيار العملاق الصيني تشانع زيلي الملقب "بانغ بانغ" (26-2-1, 21 KOs) لتمثيل كوينزبيري في المواجهة الثانية للوزن الثقيل، ضد الملاكم البالغ من العمر 40 عاماً من جهة ماتش رووم وبطل العالم السابق للوزن الثقيل في WBC ديونتاي وايلدر (43-3-1، KOs 42) الذي دافع عن لقبه 10 مرات بنجاح، عقب فوزه على بيرمان ستيفيرن في عام 2015 صاحب اللقب "Bomb Squad"، والذي نجح خلال مسيرته الحافلة بتسديد 42 ضربة قاضية من أصل 43 انتصاراً.
وضمن نزالات وزن الريشة، يتقدم البطل نيك بول (19-0-1، KOs 11) من جهة كوينزبيري، الذي يتوقع الكثيرون أنه سيكون المنافس ضمن "نزال العام"، ضد بطل العالم الأمريكي راي فورد من جانب ماتش رووم (15-0-1، KOs 8)، حيث سيتنافسان على بطولةWBA العالمية لوزن الريشة التي فاز بها فورد مؤخراً ضد أوتابيك خولماتوف في 12 جولة.
وعلى بطاقة نزال الوزن المتوسط يتنافس الملاكم حمزة شيراز، بطل WBC الفضي والكومنولث الذي سجل (19-0، KOs 15) البالغ من العمر 24 عاماً فقط، كما خاض 13 جولة متتالية، وهي أطول سلسلة متتالية من الضربات القاضية حالياً في الملاكمة البريطانية، مرشحاً من كوينزبيري، حيث سيواجه الملاكم الأمريكي أوستن ويليامز المرشح من ماتش رووم، والذي حصّل رقماً قياسياً في فئة الوزن المتوسط بنتيجة (16-0، KOs 11) وفاز بلقب IBF في أمريكا الشمالية في عام 2023.
وضمن النزال الأخير لهذا الحدث المرتقب، يأتي بطل كوينزبيري للوزن الخفيف الثقيل وبطل العالم السابق للهواة ويلي هاتشينسون (17-1، KOs 13)، أحد ألمع المواهب في الملاكمة البريطانية والبطل الحالي لـ WBC، في مواجهة المرشح من ماتش رووم البطل البريطاني السابق ومنافس لقب WBA العالمي كريج ريتشاردز صاحب لقب "العنكبوت" والذي حقق (18-1-3، KOs 11).