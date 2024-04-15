"تركي آل الشيخ" يعلن أسماء الأبطال المشاركين في نزال الملاكمة العالمي

وفي نزالات "5 vs 5 a Riyadh Season Original"، التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي عقد في Outernet بلندن، وقع اختيار شركة كوينزبيري، على الملاكم دانييل دوبوا من الوزن الثقيل (20-2, 19 KOs)، والذي يمتلك قوى مميزة على مستوى ملاكمي المملكة المتحدة، حيث واجه مؤخراً البطل جاريل ميلر في ديسمبر الماضي في الرياض، ويتأهل الآن لمواجهة المنافس الأول في الاتحاد الدولي للملاكمة فيليب هرجوفيتش (17-0, 14 KOs) من جهة ماتش رووم، في نزال سيحدد الملاكم الأول في الصف للحصول على لقب بطل العالم في الملاكمة لفئة الوزن الثقيل في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتواجه أصحاب الأوزان الثقيلة من الجيل الصاعد أيضاً لتحديد من سيمثل مستقبل هذه الرياضة البارزة.