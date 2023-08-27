بعد موافقة "راموس".. "الاتحاد" يتجه لإيقاف مفاوضاته مع "غوستافو غوميز"

ورحل سيرجيو راموس (37 عامًا)، عن صفوف ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب له في الفترة من 2005 وحتى 2021.