بعد موافقة "راموس".. "الاتحاد" يتجه لإيقاف مفاوضاته مع "غوستافو غوميز"

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الاتحاد، مع البارغوياني غوستافو غوميز لاعب بالميراس، والإسباني سيرجيو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما أفادت به مصادر قناة "الكأس" القطرية؛ فإن إدارة الاتحاد، تتجه لإيقاف المفاوضات مع غوستافو غوميز مدافع بالميراس بعد موافقة سيرجيو راموس على عرض النادي.
وذكرت تقارير صحفية أن راموس سيحصل مع الاتحاد على راتب تبلغ قيمته ما بين 15 و20 مليون يورو، بالإضافة إلى رسوم توقيع تبلغ 3 ملايين يورو، وبعقد لمدة 2.5 سنة.
ورحل سيرجيو راموس (37 عامًا)، عن صفوف ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان في يونيو الماضي، الذي كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، والذي لعب له في الفترة من 2005 وحتى 2021.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو.