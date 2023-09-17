الشباب يخسر خدمات الثنائي "الحربي" و "شراحيلي".. بسبب الإصابة

وقال أبيض العاصمة، اليوم الأحد، إن متعب الحربي تعرض إلى إصابة في أربطة المفصل في مواجهة الفيحاء ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وبحاجة إلى برنامج علاجي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.