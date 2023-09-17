الشباب يخسر خدمات الثنائي "الحربي" و "شراحيلي".. بسبب الإصابة

يغيب لاعبا فريق الشباب الأول لكرة القدم، متعب الحربي ورياض شراحيلي، عن تدريبات الفريق الجماعية، بسبب الإصابتين اللتين تعرضا لها الفترة الماضية، طبقًا لحساب النادي الرسمي على منصة «x» موقع التواصل الاجتماعي.
وقال أبيض العاصمة، اليوم الأحد، إن متعب الحربي تعرض إلى إصابة في أربطة المفصل في مواجهة الفيحاء ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وبحاجة إلى برنامج علاجي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.
فيما كشف الشباب أن رياض شراحيلي الذي تعرض إلى إصابة في عضلة الساق خلال تدريبات المنتخب، وحاجته من أسبوعين إلى 3 أسابيع.