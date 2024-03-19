تحضيرًا لمواجهة الأردن ضمن بطولة غرب آسيا ..الأخضر تحت21 يكمل جاهزيته

يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا تضم إلى جانب أخضر تحت 21 عامًا منتخبات الإمارات، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايلاند، ومصر.