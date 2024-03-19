تحضيرًا لمواجهة الأردن ضمن بطولة غرب آسيا ..الأخضر تحت21 يكمل جاهزيته

واصل المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم، تدريباته ضمن استعداداته لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمقامة في الأحساء حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو أخضر 21 عامًا تدريباته على الملعب الرديف بنادي الفتح، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية على البناء، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب.
من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني اللاعب أحمد أبو راسين لعدم الجاهزية الطبية، في حين تم استدعاء اللاعب سلمان الجدعاني للالتحاق بالمعسكر.
ويختتم أخضر تحت 21 عامًا، تحضيراته لمواجهة منتخب الأردن مساء الأربعاء ضمن افتتاح منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.
يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا تضم إلى جانب أخضر تحت 21 عامًا منتخبات الإمارات، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايلاند، ومصر.