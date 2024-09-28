مدرب الأهلي: خسارة جديدة مؤثّرة وأنا أتحمّلها.. المسؤولون لم يلبُّوا مطالبي في الصيف

وأوضح مدرب الأهلي: "أنا أحترم اللاعبين بفريقي، ولا أقلّل من أحد منهم، ولكن لم تلبَّ بعض المطالب التي كنت أستهدف التعاقد معها هذا الموسم، أعرف أنّ المسؤولين يحاولون دعمنا بشكل كامل، لكن أرى أنه كانت هناك عدم تلبية لبعض ما طلبته من أجل الفريق في الصيف".