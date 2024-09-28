مدرب الأهلي: خسارة جديدة مؤثّرة وأنا أتحمّلها.. المسؤولون لم يلبُّوا مطالبي في الصيف

قال الألماني "ماتياس يايسله" مدرب النادي الأهلي: إنه يتحمّل خسارة فريقه بالأمس أمام القادسية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وخسر الأهلي بالأمس أمام القادسية بهدف دون ردّ، بعد أيام قليلة من خروجه غير المتوقّع من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد فريق الجندل القادم من دوري الدرجة الأولى.
وقال "يايسله" خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الفريقين: "إنه يوم جديد صعب بعد الخروج من الكأس، واعترف بأني مسؤول عمّا حصل، كنّا نعرف أنها مباراة صعبة، ولكن لم نتوقّع الخسارة".
وبسؤاله عن كيفية التعامل مع الإحباط السائد لدى جماهير فريقه وكيفية استعادة روح الفريق، علق: "أؤكّد مرة أخرى: المباراة كانت صعبة، حاولنا ولكن لم يحالفنا التوفيق طوال الشوطين، وسنسعى لترتيب صفوفنا بالفترة المقبلة، نعم خسارة جديدة مؤثرة ولكن أنا أتحمّلها.
واستطرد "ماتياس": "أحترم حكم المباراة، بالرغم من أنه كانت ركلة الجزاء مشكوكًا فيها، وبعيدًا عن الخسارة أنا طلبت التعاقد مع لاعبين لكن لم يتحقّق كل ما أردته".
وأوضح مدرب الأهلي: "أنا أحترم اللاعبين بفريقي، ولا أقلّل من أحد منهم، ولكن لم تلبَّ بعض المطالب التي كنت أستهدف التعاقد معها هذا الموسم، أعرف أنّ المسؤولين يحاولون دعمنا بشكل كامل، لكن أرى أنه كانت هناك عدم تلبية لبعض ما طلبته من أجل الفريق في الصيف".
ورفع القادسيةُ بهذا الفوز رصيدَه إلى النقطة 10 ليحتلّ المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمّد رصيد الأهلي عند النقطة 7 ليقع بالمركز السابع.