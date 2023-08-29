تقارير: "الاتحاد" يقترب من حسم صفقة لاعب ريال بيتيس "لويز فيليبي"

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الاتحاد من حسم صفقة الإيطالي لويز فيليبي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشره الصحفي "نيكولا شيرا" فإن لويز فيليبي على بعد خطوة واحدة من الاتحاد، مقابل 20 مليون يورو، وراتب بلغ نحو 10 ملايين يورو في السنة حتى 2026 .
وأوضح الصحفي "ماتيو موريتو" الذى يعمل في "relevo" أن المفاوضات بين ريال بيتيس والاتحاد لضم فيليبي في طريقها إلى الحسم، على أن يتم انتهاء الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة من تجهيز العقود، حتى يتم التوقيع عليها .
وقال فابريزيو رومانو إن ريال بيتيس سيحصل على نحو 25 مليون يورو، وأنه بالفعل يبحث عن مدافع بديل للاعب المتوقع رحيله للاتحاد .
ويلعب لويز فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف ريال بيتيس منذ يوليو 2022، قادماً من لاتسيو الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو .