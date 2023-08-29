تقارير: "الاتحاد" يقترب من حسم صفقة لاعب ريال بيتيس "لويز فيليبي"

وأوضح الصحفي "ماتيو موريتو" الذى يعمل في "relevo" أن المفاوضات بين ريال بيتيس والاتحاد لضم فيليبي في طريقها إلى الحسم، على أن يتم انتهاء الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة من تجهيز العقود، حتى يتم التوقيع عليها .