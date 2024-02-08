للمرة الثالثة على التوالي.. "التايكوندو السعودي" على قمة العرب.. وأنطاليا تَحد جديد

وكان أخضر التايكوندو قد اختتم مشاركته ببطولة الفجيرة الدولية المصنفة (G2) بعد فراغه من بطولة العرب بتحقيق ميداليتين ذهبيتين عن طريق اللاعبة دنيا أبو طالب، واللاعب علي المبروك، وميداليتين فضيتين للاعبة ميرال مطر، واللاعب نواف حسين، وميداليتين برونزيتين للاعبين عبدالمحسن الشويبي وحمد الشنيفي، تحت إشراف الجهاز الفني المكون من قربان يوقداييف، ومدربا الفئات السنية الكابتن محمد القحطاني وفهد الدويسان، وتَواجد ضمن الطاقم التدريبي المساعدان محمد الحمدان وعلي آل خضير والجهاز الإداري المكون من مدير المنتخبات ناصر القحطاني ومحمد الكعبي، وخالد الأسمري، والإدارة النسائية المكونة من هتوف العقيل ومنال العندس وضحى آل رشيد وفجر العساف ونجود إمام.