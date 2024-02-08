للمرة الثالثة على التوالي.. "التايكوندو السعودي" على قمة العرب.. وأنطاليا تَحد جديد
استحوذ المنتخب السعودي للتايكوندو، للمرة الثالثة على التوالي، على لقب كأس العرب للمنتخبات في نسختها الرابعة التي اختُتمت أمس برعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة.
وحصل لاعبو ولاعبات المنتخب على (14) ميدالية متنوعة منها خمس ميداليات ذهبية من نصيب اللاعبة دنيا أبو طالب، واللاعب أحمد المولد في فئة الكبار، واللاعبين عبدالرحمن الشهراني وأنس القرنوس في فئة الشباب، واللاعب الناشئ عبدالعزيز شبعاني في فئة الناشئين، وميداليتين فضيتين للاعبة ميرال مطر وأحمد بن قاسم، وسبع ميداليات برونزية للاعبين: عبدالإله عسيري، وعلي المبروك، وعبدالله المشرف، وراكان آل سلمة، وعبدالمحسن الشويبي، وحمد الشنيفي، واللاعبة رند آل ساكب.
وكان أخضر التايكوندو قد اختتم مشاركته ببطولة الفجيرة الدولية المصنفة (G2) بعد فراغه من بطولة العرب بتحقيق ميداليتين ذهبيتين عن طريق اللاعبة دنيا أبو طالب، واللاعب علي المبروك، وميداليتين فضيتين للاعبة ميرال مطر، واللاعب نواف حسين، وميداليتين برونزيتين للاعبين عبدالمحسن الشويبي وحمد الشنيفي، تحت إشراف الجهاز الفني المكون من قربان يوقداييف، ومدربا الفئات السنية الكابتن محمد القحطاني وفهد الدويسان، وتَواجد ضمن الطاقم التدريبي المساعدان محمد الحمدان وعلي آل خضير والجهاز الإداري المكون من مدير المنتخبات ناصر القحطاني ومحمد الكعبي، وخالد الأسمري، والإدارة النسائية المكونة من هتوف العقيل ومنال العندس وضحى آل رشيد وفجر العساف ونجود إمام.
من جانبه أبان رئيس الاتحاد العميد شداد العمري، أن كأس العرب باكورة المشاركات الخارجية للموسم الحالي، ونهدف في هذه المشاركة بجانب الحصول على اللقب، إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين واللاعبات واكتشاف المواهب الجديدة التي برزت في المسابقات المحلية سواءً على مستوى اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية؛ لإكسابهم الخبرة والاستفادة من المشاركات الدولية.
ويأتي ذلك ضمن تجهيز الأخضر السعودي للمشاركة في بطولة تركيا الدولية خلال الفترة من 10- 15 فبراير الجاري التي تدور رحاها بمدينة أنطاليا.