الأخضر الأولمبي يهزم الكويت بهدف رديف في كأس الخليج 2025

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025.