الأخضر الأولمبي يهزم الكويت بهدف رديف في كأس الخليج 2025

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025.
وسجّل هدف الفوز اللاعب عبدالله رديف في الدقيقة 61 من عمر المباراة، التي شهدت حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.
ودخل المدير الفني للمنتخب، الإيطالي لويجي دي بياجو، بتشكيلة ضمّت: حامد يوسف في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، مبارك الراجح، سليمان هزازي، عبدالله معتوق، عبدالملك العييري، فارس الغامدي، عبدالعزيز العليوة، ماجد عبدالله، وعبدالله رديف.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي يقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، البحرين، والكويت.