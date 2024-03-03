قام بزيارة مركز النخبة.. "باعشن" يلتقي مسؤولي الرياضة الأولمبية والبارالمبية اليابانية

من جانب آخر، قام عبدالعزيز باعشن بزيارة مقر اللجنة المنظمة لأسياد ناغويا 2026، حيث وقف عن قرب على آلية سير العمل والمتابعة، خاصة وأن المملكة مقبلة على استضافة العديد من الدورات الآسيوية، في مقدمتها، دورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية والصالات المغلقة 2025م بالرياض، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا، ودورة الألعاب الآسيوية 2034م بالرياض، والعديد من الدورات والبطولات المتنوعة.