قام بزيارة مركز النخبة.. "باعشن" يلتقي مسؤولي الرياضة الأولمبية والبارالمبية اليابانية

التقى الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبدالعزيز بن أحمد باعشن، بنائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية يوكي يوتاكا، في مقر اللجنة الأولمبية اليابانية بالعاصمة اليابانية طوكيو بحضور الأمين العام للأولمبية اليابانية ميتسوجي اوغاتا.
وناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون الرياضي والعلاقات الثنائية بين الجانبين، ومدى الاستفادة من تبادل الخبرات الرياضية الإدارية والفنية، بما يسهم في تقدم الرياضة في المملكة واليابان.
واجتمع الأمين العام والوفد المرافق له، بنظيره في اللجنة البارالمبية اليابانية توميرو ايدا، حيث تم مناقشة التطور الحالي الذي تعيشه الرياضة البارالمبية في البلدين، وسبل تطوير الرياضة على مستوى القارة الاسيوية.
كما التقى "باعشن" برئيس اللجنة العليا المنظمة لأسياد ناغويا 2026م، موراتي ساتشوي، التي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية.
من جانب آخر، قام عبدالعزيز باعشن بزيارة مقر اللجنة المنظمة لأسياد ناغويا 2026، حيث وقف عن قرب على آلية سير العمل والمتابعة، خاصة وأن المملكة مقبلة على استضافة العديد من الدورات الآسيوية، في مقدمتها، دورة الألعاب الآسيوية للفنون القتالية والصالات المغلقة 2025م بالرياض، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 في تروجينا، ودورة الألعاب الآسيوية 2034م بالرياض، والعديد من الدورات والبطولات المتنوعة.
واختتم "باعشن" جولته في اليابان، بزيارة مركز رياضيي النخبة الياباني حيث التقى بنائب رئيس المركز الدكتور تاكيشي كوكي دوم، حيث شهد تجهيزات المركز الرياضي وعددًا من الحصص التدريبية لعدد من الألعاب المختلفة.
رافق "باعشن " في هذه الجولة، رئيس قطاع الخدمات المشتركة بالأولمبية والبارالمبية السعودية بكر درويش، ومدير إدارة المشاريع الخاصة بمكتب الرئيس التنفيذي منيرة السديري.